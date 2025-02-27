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26 февраля, 21:39

Кабмин Украины утвердил решение для соглашения с США по разработке минералов

Украинское правительство утвердило решение, позволяющее подписать договор с США о разработке полезных ископаемых. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня правительство делает шаги для подписания соглашения между Украиной и США о создании инвестиционного фонда для восстановления», — сообщил он в телеграм-канале.

В Сети опубликовали предварительный текст соглашения США и Украины по ископаемым
В Сети опубликовали предварительный текст соглашения США и Украины по ископаемым

Шмыгаль отметил, что условия сделки улучшились для Украины. Недра страны остаются в её собственности и не передаются Штатам или другим государствам. Киев планирует вкладывать 50% будущих доходов от ресурсов в фонд, который будет инвестировать исключительно в восстановление страны.

Как сообщил Life.ru, Украина согласовала условия поставок полезных ископаемых с США, и подписание соглашения ожидается скоро. Владимир Зеленский отправится для этого в США в пятницу, 28 февраля. В договоре исключили прежнее требование Вашингтона о претензии на 500 миллиардов долларов потенциальных доходов от украинских ресурсов.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Лия Мурадьян
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