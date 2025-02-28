«Завтра Зеленский поставит подпись»: США объявили о готовности договора по нефти, газу и минералам

США и Украина согласовали сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых. Теперь Владимир Зеленский и Дональд Трамп подпишут этот документ в пятницу, сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business.

«Сделка завершена. Завтра Зеленский приедет, чтобы поставить свою подпись. Всё согласовали, и никаких вопросов больше не осталось. Я уверен, что Зеленский и Трамп обсудят много других тем, но сама сделка зафиксирована на бумаге и одобрена Правительством Украины», — заявил Бессент.

Он подчеркнул, что договор регулирует аспекты добычи и транспортировки редкоземельных минералов, нефти и газа. Также его действие коснётся развития инфраструктуры на Украине. Кроме того, Бессент указал, что соглашение ориентировано на исключение коррупции путём использования передовых методов США.