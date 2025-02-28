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Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 февраля, 22:50

Трамп заявил о переговорах по возвращению территорий Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоят переговоры о возможном возвращении Украине утраченных территорий. Об этом он сообщил на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером.

«Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине, если это возможно», — сказал республиканец.

Ранее на пресс-конференции Трамп в шутливой форме предложил журналисту самому вернуть территории, вошедшие в состав России.

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Также на встрече со Стармером он предположил, что конфликт на Украине завершится «довольно скоро» или не завершится вовсе. Кроме того, глава Белого дома подтвердил намерения подписать соглашение с Владимиром Зеленским по вопросу добычи полезных ископаемых.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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