Трамп заявил о переговорах по возвращению территорий Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоят переговоры о возможном возвращении Украине утраченных территорий. Об этом он сообщил на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером.

«Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине, если это возможно», — сказал республиканец.