Трамп заявил о переговорах по возвращению территорий Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоят переговоры о возможном возвращении Украине утраченных территорий. Об этом он сообщил на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером.
«Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине, если это возможно», — сказал республиканец.
Ранее на пресс-конференции Трамп в шутливой форме предложил журналисту самому вернуть территории, вошедшие в состав России.
Также на встрече со Стармером он предположил, что конфликт на Украине завершится «довольно скоро» или не завершится вовсе. Кроме того, глава Белого дома подтвердил намерения подписать соглашение с Владимиром Зеленским по вопросу добычи полезных ископаемых.
flickr / Trump White House Archived