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27 февраля, 20:05

Трамп подтвердил, что подпишет с Зеленским сделку об ископаемых

Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил, что собирается подписать с Владимиром Зеленским сделку по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает Reuters.

В материале агентства говорится, что соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе встречи с главой британского правительства Киром Стармером в Белом доме. Президент США также подчеркнул, что его страна остро нуждается в редкоземельных металлах.

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Отметим, что лично Владимир Зеленский никаких документов с главой Штатов, вероятнее всего, подписывать не будет, по крайней мере на первых этапах. Ранее Life.ru рассказывал, кто с украинской стороны будет ставить подпись под сделкой о полезных ископаемых с властями США. Украинское правительство поручило эту задачу главе МИД Андрею Сибиге и вице-премьеру Незалежной Юлии Свириденко. Кто будет заверять соглашение с американской стороны, пока что неясно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Юрий Лысенко
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