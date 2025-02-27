Трамп подтвердил, что подпишет с Зеленским сделку об ископаемых

В материале агентства говорится, что соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе встречи с главой британского правительства Киром Стармером в Белом доме. Президент США также подчеркнул, что его страна остро нуждается в редкоземельных металлах.

Отметим, что лично Владимир Зеленский никаких документов с главой Штатов, вероятнее всего, подписывать не будет, по крайней мере на первых этапах. Ранее Life.ru рассказывал, кто с украинской стороны будет ставить подпись под сделкой о полезных ископаемых с властями США. Украинское правительство поручило эту задачу главе МИД Андрею Сибиге и вице-премьеру Незалежной Юлии Свириденко. Кто будет заверять соглашение с американской стороны, пока что неясно.