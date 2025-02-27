Кабмин Украины выбрал подписанта для сделки по металлам с США, и это не Зеленский

Кабинет министров Украины (КМУ) уполномочил украинского министра иностранных дел Андрея Сибигу и вице-премьера страны Юлию Свириденко подписать договор по полезным ископаемым с США. Документ был опубликован на сайте КМУ.

«Уполномочить первого вице-премьера Украины и министра экономики Юлию Свириденко или министра иностранных дел Андрея Сибигу подписать указанное соглашение», — сказано в тексте документа.

Под бумагой стоит подпись премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Напомним, что ранее депутат Верховной рады Гончаренко* уже проболтался, что соглашение по редкоземельным ресурсам с США будет от Украины подписывать именно Сибига, а не какой-нибудь другой украинский политик, о котором вы могли подумать.