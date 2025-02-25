«Грабёж, но стоит согласиться»: Джонсон призвал Киев подписать сделку с США
Джонсон: Сделка с США по ресурсам — грабёж, но Украине стоит согласиться
Занимавший пост премьер-министра Великобритании с 2019 по 2022 год Борис Джонсон заявил, что Украине стоит подписать последнюю версию документа по ресурсам, ведь она стала более выгодной для Киева. При этом сам политик продолжает считать сделку «грабежом». Об этом сообщает Politico.
«Если посмотреть с одной стороны, это является грабежом, но разве в 1941-м году ленд-лиз не был таким же? Американцы <...> просто обобрали нас», — жалуется бывший британский премьер.
Ранее Джонсон назвал предложение президента США Дональда Трампа по месторождениям Украины «афёрой». По его словам, ни одна копейка не должна быть направлена на фонд, который Америка предлагает создать совместно с Украиной. Напомним, что хозяин Белого дома предложил создать фонд объёмом полтриллиона долларов, который должен быть пополнен средствами от Киева в качестве компенсации за оказанную американскую помощь.
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