«Грабёж, но стоит согласиться»: Джонсон призвал Киев подписать сделку с США

Занимавший пост премьер-министра Великобритании с 2019 по 2022 год Борис Джонсон заявил, что Украине стоит подписать последнюю версию документа по ресурсам, ведь она стала более выгодной для Киева. При этом сам политик продолжает считать сделку «грабежом». Об этом сообщает Politico.

«Если посмотреть с одной стороны, это является грабежом, но разве в 1941-м году ленд-лиз не был таким же? Американцы <...> просто обобрали нас», — жалуется бывший британский премьер.