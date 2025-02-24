«Сбитый лётчик» Борис Джонсон ворвался в повестку с непрошенным мнением по Украине

Борис Джонсон, занимавший пост премьер-министра Великобритании с 2019 по 2022 год, охарактеризовал как «афёру» предложенное Дональдом Трампом соглашение по украинским ресурсам. Об этом политик заявил на форуме в Киеве.

«Я не могу это принять. Это какая-то афёра. Ни одна копейка не должна быть направлена на этот фонд, который они предлагают создать совместно с Украиной», - заявил бывший британский премьер.

Он также раскритиковал недавние высказывания Трампа о ситуации в Украине, отметив, что текущая политика США противоречит поддержке Киева.