Как обезьянка на пляже: Борис Джонсон нашёл для себя неожиданный способ заработка

Борис Джонсон, занимавший пост премьер-министра Великобритании с 2019 по 2022 год, начал брать деньги за совместные фотографии после своих публичных мероприятий. Об этом сообщает газета The Guardian.

Согласно информации издания, команда Джонсона предлагает специальные билеты на его выступление в концертном зале Usher Hall в Эдинбурге, запланированное на 2 сентября. Эти билеты включают возможность рукопожатия и совместной фотографии с экс-премьером и стоят 121 фунт ($152). В то же время, стандартный билет на его творческий вечер начинается от 54 фунтов ($68).