Как обезьянка на пляже: Борис Джонсон нашёл для себя неожиданный способ заработка
The Guardian: Борис Джонсон начал брать деньги за селфи с собой
Борис Джонсон, занимавший пост премьер-министра Великобритании с 2019 по 2022 год, начал брать деньги за совместные фотографии после своих публичных мероприятий. Об этом сообщает газета The Guardian.
Согласно информации издания, команда Джонсона предлагает специальные билеты на его выступление в концертном зале Usher Hall в Эдинбурге, запланированное на 2 сентября. Эти билеты включают возможность рукопожатия и совместной фотографии с экс-премьером и стоят 121 фунт ($152). В то же время, стандартный билет на его творческий вечер начинается от 54 фунтов ($68).
Джонсон ушёл с поста премьер-министра в сентябре 2022 года на фоне скандала, связанного с Крисом Пинчером, который занимал высокие должности в правительстве и Консервативной партии, несмотря на обвинения в домогательствах. Также его однопартийцы выражали недовольство по поводу вечеринок, проходивших в его канцелярии во время строгих ограничений из-за коронавируса.
Ранее Борис Джонсон снялся в украинской комедии, где говорит на украинском языке, а в частности произносит лозунг украинских националистов. Цена гонорара неизвестна. Зато известно, какую сумму политик запросил за интервью у американского журналиста Такера Карлсона.
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