Жаль, что не Борис: Британец по фамилии Джонсон арестован в Москве за матершину

Гражданин Великобритании по фамилии Джонсон, который находится в Москве по туристической визе, арестован за мелкое хулиганство. Иностранец нецензурно выражался на одной из улиц российской столицы и не реагировал на замечания прохожих, стало известно РИА «Новости».

Решение об аресте подданного Соединённого Королевства на пять суток принял Басманный суд Москвы. Защита Джонсона настаивала, якобы британец не мог материться, так как не знает языка. Сам иностранный гость добавил, что в тот день гулял с подругой и ничего подобного не совершал. Однако служители Фемиды заняли сторону правоохранителей и свидетелей.