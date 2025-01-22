На Кубани упразднят должность обматерившего волонтёров чиновника

В Краснодарском крае планируют сократить должность заместителя главы министерства образования, науки и молодёжной политики. Сейчас на этом посту находится Сергей Урайкин — тот самый чиновник, который обматерил волонтёров центра по очистке птиц от мазута.

«У нас формируется департамент молодёжной политики, и в связи с этим должность заместителя министра образования, науки и молодёжной политики будет ликвидирована», – сообщил Урайкин «Рен-ТВ».