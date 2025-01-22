На Кубани упразднят должность обматерившего волонтёров чиновника
На Кубани упразднят должность замминистра Урайкина, обматерившего волонтёров
В Краснодарском крае планируют сократить должность заместителя главы министерства образования, науки и молодёжной политики. Сейчас на этом посту находится Сергей Урайкин — тот самый чиновник, который обматерил волонтёров центра по очистке птиц от мазута.
«У нас формируется департамент молодёжной политики, и в связи с этим должность заместителя министра образования, науки и молодёжной политики будет ликвидирована», – сообщил Урайкин «Рен-ТВ».
По словам чиновника, ликвидация данной должности состоится до 5 февраля. На какой именно пост перейдёт Урайкин — неизвестно.
Напомним, что чиновник попал на видеозапись, на которой обматерил волонтёров, работающих в центре по очистке птиц от мазута. После того как видео облетело весь Интернет, он извинился за нецензурную лексику и заявил, что проявил слабость. На защиту волонтёров встал глава Росмолодёжи Григорий Гуров. Он объяснил, что никто не имеет право нападать на людей, которые «все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений».
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