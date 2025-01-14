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Регион
14 января, 18:43

До слёз: Спасённый от мазута лебедь обнял волонтёра перед выпуском на волю

Спасённый от мазута лебедь обнял волонтёра перед выпуском на волю

Птиц, которые пострадали после ЧП с танкерами в Керченском проливе, начинают постепенно возвращать в естественную среду обитания. В соцсетях появились кадры выпуска на волю спасённого лебедя. Прежде чем улететь, пернатый обнял волонтёра, растрогав девушку до слёз.

Спасённый от мазута лебедь обнял волонтёра на прощание. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sochi24tv

«Он обнял меня! Вы видите?» – сказала двушка сквозь слёзы, пока лебедь обнимал её за шею.

Напомним, что крушение двух танкеров с мазутом произошло 15 декабря 2024 года. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу, загрязнив более 60 км территории. Жертвами инцидента стали десятки животных. Загрязнения дошли до берегов Кубани и Крыма. Самая сложная ситуация после утечка мазута с танкеров сложилась около порта Тамань. В «Морспасслужбе» отметили, что акватории Севастополя и Анапы полностью очищены от мазута.

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Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sochi24tv

Полина Никифорова
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