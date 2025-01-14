До слёз: Спасённый от мазута лебедь обнял волонтёра перед выпуском на волю

Птиц, которые пострадали после ЧП с танкерами в Керченском проливе, начинают постепенно возвращать в естественную среду обитания. В соцсетях появились кадры выпуска на волю спасённого лебедя. Прежде чем улететь, пернатый обнял волонтёра, растрогав девушку до слёз.