До слёз: Спасённый от мазута лебедь обнял волонтёра перед выпуском на волю
Спасённый от мазута лебедь обнял волонтёра перед выпуском на волю
Птиц, которые пострадали после ЧП с танкерами в Керченском проливе, начинают постепенно возвращать в естественную среду обитания. В соцсетях появились кадры выпуска на волю спасённого лебедя. Прежде чем улететь, пернатый обнял волонтёра, растрогав девушку до слёз.
Спасённый от мазута лебедь обнял волонтёра на прощание. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sochi24tv
«Он обнял меня! Вы видите?» – сказала двушка сквозь слёзы, пока лебедь обнимал её за шею.
Напомним, что крушение двух танкеров с мазутом произошло 15 декабря 2024 года. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу, загрязнив более 60 км территории. Жертвами инцидента стали десятки животных. Загрязнения дошли до берегов Кубани и Крыма. Самая сложная ситуация после утечка мазута с танкеров сложилась около порта Тамань. В «Морспасслужбе» отметили, что акватории Севастополя и Анапы полностью очищены от мазута.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ sochi24tv