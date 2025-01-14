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14 января, 17:07

Путин поблагодарил волонтёров за помощь в очистке побережья Чёрного моря

Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтёров, которые помогают очищать побережье Чёрного моря после ЧП с разливом мазута. Об этом он сказал на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

«Пользуясь возможностью, хочу ещё раз поблагодарить волонтёров, которые с первых дней включились в работу по очистке берегов. Ещё раз обращаю внимание всех служб и ведомств, как федеральных, так и региональных: необходимо тщательно, в полном объёме провести весь комплекс планируемых мероприятий», — указал глава государства.

Путин добавил, что это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, а также экологического благополучия в Крыму и Севастополе.

Россиян предупредили о сокращении мест отдыха на Чёрном море из-за разлива мазута
Россиян предупредили о сокращении мест отдыха на Чёрном море из-за разлива мазута

Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров с мазутом. Нефтепродукты оказались в воде и на берегу, загрязнив более 60 км территории. Жертвами инцидента стали десятки животных. Загрязнения дошли до берегов Кубани и Крыма. Самая сложная ситуация после утечка мазута с танкеров сложилась около порта Тамань. В «Морспасслужбе» отметили, что акватории Севастополя и Анапы полностью очищены от мазута.

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Дарья Нарыкова
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