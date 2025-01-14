Путин поблагодарил волонтёров за помощь в очистке побережья Чёрного моря

Президент России Владимир Путин поблагодарил волонтёров, которые помогают очищать побережье Чёрного моря после ЧП с разливом мазута. Об этом он сказал на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

«Пользуясь возможностью, хочу ещё раз поблагодарить волонтёров, которые с первых дней включились в работу по очистке берегов. Ещё раз обращаю внимание всех служб и ведомств, как федеральных, так и региональных: необходимо тщательно, в полном объёме провести весь комплекс планируемых мероприятий», — указал глава государства.