Новые выбросы мазута протяжённостью около 13 км нашли в Крыму
В шести муниципалитетах Крыма выявили новые локальные выбросы мазута. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
«Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципалитетах общей протяжённостью 12,61 км. Загрязнения обнаружены в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском, Черноморском районах, а также на о. Тузла и мысе Такиль Ленинского района», — указано в сообщении.
По данным МЧС, в настоящее время уборкой занимаются 960 человек и 214 единиц техники. Все силы и средства направлены для полной очистки участков от нефтепродуктов.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров с мазутом. Нефтепродукты выбросило на берег, загрязнение охватило более 60 км территории. В январе масляное пятно пришло и к Севастополю. Также выброс мазута был зафиксирован в крымском Судаке, а позднее пятно дошло и до Ялты. Под угрозой находится купальный сезон в 2025 году, но экологи призывают не спешить с прогнозами.
Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым