Новые выбросы мазута протяжённостью около 13 км нашли в Крыму

В шести муниципалитетах Крыма выявили новые локальные выбросы мазута. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

«Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципалитетах общей протяжённостью 12,61 км. Загрязнения обнаружены в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском, Черноморском районах, а также на о. Тузла и мысе Такиль Ленинского района», — указано в сообщении.