Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 15:45

Новые выбросы мазута протяжённостью около 13 км нашли в Крыму

В шести муниципалитетах Крыма выявили новые локальные выбросы мазута. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

«Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципалитетах общей протяжённостью 12,61 км. Загрязнения обнаружены в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском, Черноморском районах, а также на о. Тузла и мысе Такиль Ленинского района», — указано в сообщении.

По данным МЧС, в настоящее время уборкой занимаются 960 человек и 214 единиц техники. Все силы и средства направлены для полной очистки участков от нефтепродуктов.

Режим ЧС объявлен в Черноморском районе Крыма из-за пятен мазута
Режим ЧС объявлен в Черноморском районе Крыма из-за пятен мазута

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров с мазутом. Нефтепродукты выбросило на берег, загрязнение охватило более 60 км территории. В январе масляное пятно пришло и к Севастополю. Также выброс мазута был зафиксирован в крымском Судаке, а позднее пятно дошло и до Ялты. Под угрозой находится купальный сезон в 2025 году, но экологи призывают не спешить с прогнозами.

Обложка ©

Telegram / ГУ МЧС России по Республике Крым

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar