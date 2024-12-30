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Регион
30 декабря, 12:17

Эколог дала честный прогноз по летнему отдыху в Анапе

Эколог Курбатова: Преждевременно давать прогнозы по купальному сезону в Анапе

Летний отдых россиян в Анапе может оказаться под вопросом из-за разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров. Специалисты по-прежнему не могут точно сказать, когда удастся устранить последствия экологической катастрофы.

«Тут два момента: прогнозы мы можем давать с точки зрения экспериментальных данных о загрязнении прибрежной полосы, морской воды, воздуха. Причём они должны быть получены не разово, отмониторированы. В разных точках забора, согласованные пробы», — заявила эколог Анна Курбатова в эфире телеканала «Звезда».

На данный момент специалисты могут сравнить эту катастрофу с подобными другими и на этой основе сделать вывод, когда пляжи станут пригодны для купания. Однако нельзя забывать, что поведение загрязняющих веществ также зависит от климата, сезона и температуры воздуха. Они могут вступать в разные химические реакции и по-разному проявлять свою токсичность.

После ЧП с танкерами в Анапе удалось спасти почти 1,5 тысячи птиц
После ЧП с танкерами в Анапе удалось спасти почти 1,5 тысячи птиц

«Даже тот, кто говорит, что всё будет хорошо, лукавит. И тот, кто говорит, что всё будет плохо, — тоже лукавит», — подытожила Курбатова.

Напомним, крушение двух танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. Судна перевозили около 9,2 тысяч тонн нефтепродуктов, из них в море оказалось примерно 3,7 тонн. В Кремле ситуацию с разливом нефти и мазута назвали критической. В регионе был введён режим ЧС федеральных масштабов. Волонтёры и власти делают всё возможное, чтобы устранить последствия экологической катастрофы. Ситуацию усугубил повторный выброс мазута, в настоящее время его убирают 50 волонтёров. Чтобы привлечь летом туристов, отельерам, вероятно, придётся существенно снизить цены.

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Алёна Зиновьева
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