Эколог дала честный прогноз по летнему отдыху в Анапе

Летний отдых россиян в Анапе может оказаться под вопросом из-за разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров. Специалисты по-прежнему не могут точно сказать, когда удастся устранить последствия экологической катастрофы.

«Тут два момента: прогнозы мы можем давать с точки зрения экспериментальных данных о загрязнении прибрежной полосы, морской воды, воздуха. Причём они должны быть получены не разово, отмониторированы. В разных точках забора, согласованные пробы», — заявила эколог Анна Курбатова в эфире телеканала «Звезда».

На данный момент специалисты могут сравнить эту катастрофу с подобными другими и на этой основе сделать вывод, когда пляжи станут пригодны для купания. Однако нельзя забывать, что поведение загрязняющих веществ также зависит от климата, сезона и температуры воздуха. Они могут вступать в разные химические реакции и по-разному проявлять свою токсичность.