«Ключ к решению»: Эксперт раскрыл способ спасти туристический сезон в Анапе летом 2025 года

Надо сделать цены ниже. Также надо объявить громко, чтобы все услышали, что предоплата минимальная, скажем, 10% за летние бронирования. Если кто сейчас будет в январе, феврале бронировать июнь, июль, август, то предоплата всего 10%. Больше того, это не штрафуемая предоплата. В любой момент вы можете отказаться, не меньше, чем за две недели до поездки, и получить свои деньги назад. И люди будут бронироваться. То есть, когда нет страх... Когда потеплеет морская вода, плюс 20 и выше, вот экологи говорят, что те тяжёлые фракции мазута, что сейчас лежат на дне, они поднимутся наверх и будут нефтяные пятна в Чёрном море, в районе Анапы.