«Ключ к решению»: Эксперт раскрыл способ спасти туристический сезон в Анапе летом 2025 года
Мкртчян: Отельерам в Анапе следует снизить цены, чтобы вернуть туристов
В результате разлива мазута с танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе пострадали пляжи Кубани. СМИ сообщили, что многие туристы начали отменять бронирования. Под угрозой оказался сезон 2025 года. Как отельерам сохранить свой бизнес рассказал вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с Life.ru.
Надо сделать цены ниже. Также надо объявить громко, чтобы все услышали, что предоплата минимальная, скажем, 10% за летние бронирования. Если кто сейчас будет в январе, феврале бронировать июнь, июль, август, то предоплата всего 10%. Больше того, это не штрафуемая предоплата. В любой момент вы можете отказаться, не меньше, чем за две недели до поездки, и получить свои деньги назад. И люди будут бронироваться. То есть, когда нет страх... Когда потеплеет морская вода, плюс 20 и выше, вот экологи говорят, что те тяжёлые фракции мазута, что сейчас лежат на дне, они поднимутся наверх и будут нефтяные пятна в Чёрном море, в районе Анапы.
Эксперт отметил, что основной причиной, по которой люди отправляются зимой в Анапу, является свежий морской воздух. После катастрофы этого сделать не получится, так как море и воздух загрязнены. В результате туритсы начали отменять брони и отдавать предпочтение Сочи, Крыму, Архызу и Домбаю. В Анапу они вернутся лишь при снижении цен, считает Мкртчян. Также он посоветовал местным бизнесменам принять участие в очищении пляжей.
Напомним, в середине декабря произошла серьёзная морская катастрофа — в водах Керченского пролива пошли ко дну два судна, доставлявшие нефтепродукты: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Экологическое бедствие привело к попаданию в морскую среду около 9 тысяч тонн мазута, что нанесло серьёзный урон береговым линиям Краснодарского региона. Согласно данным спасательного ведомства, загрязнение нефтепродуктами охватило полосу протяжённостью 54 километра, при этом основной ущерб пришёлся на Анапу. Специалисты-экологи прогнозируют, что промысловая деятельность в пострадавшей акватории будет заморожена до следующего промыслового периода, более того, существует вероятность срыва курортного сезона 2025 года.
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