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27 декабря, 12:40

В АТОР опровергли слухи об отмене новогодних бронирований в Анапу

АТОР: Только 1-2% россиян отменили бронирование в Анапу на Новый год

В АТОР опровергли информацию об отмене 90% новогодних бронирований на курортах Анапы. Только 1-2% россиян отменили бронь туров, это нормальный показатель, связанный с болезнями, работой и другими личными причинами. На намерение граждан отдохнуть в Краснодарском крае не повлияло даже ЧП с танкерами.

«Процент отмен 1-2%. И это обычный уровень, потому что не все купившие путёвку в итоге заезжают: кто-то заболел, кто-то передумал, у кого-то работа внезапно. В общем, 1-2% — это нормальный уровень, и он сейчас именно такой. То есть 98-99% заедут», — рассказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в интервью ТАСС.

Аналогичный процент отмен бронирования наблюдается и на других направлениях. Чуть больше туров отменили путешественники, собравшиеся отметить Новый год на Красной поляне в Сочи. Это связано с погодными условиями. На Анапу продолжают поступать новые бронирования от туристов.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива произошёл разлив нефтепродуктов в результате крушение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По информации оперативных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых около 3,7 тысячи тонн попали в море. На загрязнённых пляжах работают сотни волонтёров.

Спасением пострадавших от разлива мазута птиц в Краснодарском крае займётся новый штаб
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Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Полина Никифорова
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