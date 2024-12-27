В АТОР опровергли слухи об отмене новогодних бронирований в Анапу

В АТОР опровергли информацию об отмене 90% новогодних бронирований на курортах Анапы. Только 1-2% россиян отменили бронь туров, это нормальный показатель, связанный с болезнями, работой и другими личными причинами. На намерение граждан отдохнуть в Краснодарском крае не повлияло даже ЧП с танкерами.

«Процент отмен 1-2%. И это обычный уровень, потому что не все купившие путёвку в итоге заезжают: кто-то заболел, кто-то передумал, у кого-то работа внезапно. В общем, 1-2% — это нормальный уровень, и он сейчас именно такой. То есть 98-99% заедут», — рассказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в интервью ТАСС.