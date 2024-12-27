Спасением пострадавших от разлива мазута птиц в Краснодарском крае займётся новый штаб
В Анапе открылся штаб для отлова и спасения пострадавших от мазута птиц
В Анапе начал работу специальный штаб, координирующий отлов и спасение птиц, пострадавших от разлива мазута в Краснодарском крае. По данным оперштаба Кубани, более 1,3 тысячи животных уже были отловлены, отмыты и помещены в реабилитационные центры.
Новый штаб, расположенный в Витязево на улице Мира, 113, станет заключительным звеном в комплексной системе спасения пернатых. Там волонтёры и специалисты смогут получить информацию о правилах отлова птиц, необходимое снаряжение, а также узнать, в каких районах чаще всего встречаются пострадавшие животные и в какое время лучше всего проводить операции по их спасению.
Спасение птиц, пострадавших от разлива мазута. Видео © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край
После отлова птиц доставляют в пункты мойки, где их очищают от нефтепродуктов. Затем животных направляют в реабилитационные центры, где они проходят необходимое лечение и восстановление. По словам представителей оперативного штаба, на сегодняшний день таким образом удалось спасти уже 1,3 тысячи птиц.
Напомним,15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Вылившиеся в море почти 9000 тонн мазута нанесли сокрушительный удар по побережью Краснодарского края. Экологи подсчитали количество обитателей дна Чёрного моря, пострадавших в результате происшествия. Сообщается, что практически все морские жители погибли.
Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край