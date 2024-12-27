Спасением пострадавших от разлива мазута птиц в Краснодарском крае займётся новый штаб

В Анапе начал работу специальный штаб, координирующий отлов и спасение птиц, пострадавших от разлива мазута в Краснодарском крае. По данным оперштаба Кубани, более 1,3 тысячи животных уже были отловлены, отмыты и помещены в реабилитационные центры.

Новый штаб, расположенный в Витязево на улице Мира, 113, станет заключительным звеном в комплексной системе спасения пернатых. Там волонтёры и специалисты смогут получить информацию о правилах отлова птиц, необходимое снаряжение, а также узнать, в каких районах чаще всего встречаются пострадавшие животные и в какое время лучше всего проводить операции по их спасению.

Спасение птиц, пострадавших от разлива мазута. Видео © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край