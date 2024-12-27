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27 декабря, 08:33

Россияне массово отменяют новогодние бронирования в Анапе из-за разлива мазута

«Известия»: В Анапе отменили 90% новогодних броней из-за разлива мазута

Очистка пляжа на Кубани. Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев

Очистка пляжа на Кубани. Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев

С момента крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе и последующего разлива мазута было отменено около 90% новогодних бронирований на курортах Анапы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов туристической отрасли.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказали, пострадали территории, где находятся 80% отелей Анапы.

«У нас 90% бронирований отменено в Анапе на новогодние праздники. Ведь какая главная цель людей поехать зимой в Анапу? Это подышать морским воздухом. Сейчас это невозможно из-за испарения нефтепродуктов по всему побережью», — подчеркнул он.

По мнению Мкртчяна, под угрозой срыва находится и летний сезон. При этом эксперт отметил, что к этому привела, в том числе, недальновидность местных отельеров, которые при раннем бронировании не ввели систему без удержания средств при отмене. Если бы это было сделано, то туристы уже в конце февраля вносили бы предоплату за отдых, рассчитывая, что спасателя справятся с ликвидацией последствий разлива мазута.

В Краснодарский край доставили установку для откачки мазута с затонувших танкеров
В Краснодарский край доставили установку для откачки мазута с затонувших танкеров

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате аварии случился разлив нефтепродуктов. По сообщениям оперативных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых около 3,7 тысячи тонн попали в море. На загрязнённых пляжах работают сотни волонтёров.

Николай Рюмин
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