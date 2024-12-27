Россияне массово отменяют новогодние бронирования в Анапе из-за разлива мазута

С момента крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе и последующего разлива мазута было отменено около 90% новогодних бронирований на курортах Анапы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов туристической отрасли.

«У нас 90% бронирований отменено в Анапе на новогодние праздники. Ведь какая главная цель людей поехать зимой в Анапу? Это подышать морским воздухом. Сейчас это невозможно из-за испарения нефтепродуктов по всему побережью», — подчеркнул он.

По мнению Мкртчяна, под угрозой срыва находится и летний сезон. При этом эксперт отметил, что к этому привела, в том числе, недальновидность местных отельеров, которые при раннем бронировании не ввели систему без удержания средств при отмене. Если бы это было сделано, то туристы уже в конце февраля вносили бы предоплату за отдых, рассчитывая, что спасателя справятся с ликвидацией последствий разлива мазута.