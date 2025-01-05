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5 января, 18:43

Выброс мазута впервые зафиксирован в крымском Судаке

Работа по ликвидации нефтепродуктов с пляжей в Крыму. Обложка © ГУ МЧС по Республике Крым

Работа по ликвидации нефтепродуктов с пляжей в Крыму. Обложка © ГУ МЧС по Республике Крым

Выброс мазута впервые зафиксирован на территории Судака в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В районе бухты Касель, от мыса Француженка до парохода «Багратион», обнаружено незначительное загрязнение песчаной местности протяжённостью два километра.

На пляжах Севастополя нашли новые мазутные пятна
На пляжах Севастополя нашли новые мазутные пятна

Напомним, это последствия случившегося 15 декабря в Керченском проливе столкновения двух танкеров с мазутом. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Всего, по официальным данным, в акваторию моря попадут 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От разлива страдает и животный мир: к настоящему моменту в Чёрном море нашли мёртвыми уже 32 дельфинов.

Артур Лапсаков
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