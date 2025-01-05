На пляжах Севастополя нашли новые мазутные пятна

В Севастополе выявлены новые мазутные пятна на местных пляжах после того, как в Чёрном море произошло крушение двух танкеров. Сейчас специалисты вновь принялись за очистные работы грунта. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«На сегодня массового загрязнения береговой линии не обнаружено, но есть локальные выбросы мазута на пляжах в разных районах города. Накануне вечером были обнаружены новые загрязнения на пляже «Толстяк», а утром повторное частичное загрязнение пляжей мазутными пятнами. Эти загрязнения оперативно ликвидируются», — написал он в телеграм-канале.