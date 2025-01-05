На пляжах Севастополя нашли новые мазутные пятна
Развожаев: В Севастополе обнаружены новые очаги мазута на местных пляжах
В Севастополе выявлены новые мазутные пятна на местных пляжах после того, как в Чёрном море произошло крушение двух танкеров. Сейчас специалисты вновь принялись за очистные работы грунта. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«На сегодня массового загрязнения береговой линии не обнаружено, но есть локальные выбросы мазута на пляжах в разных районах города. Накануне вечером были обнаружены новые загрязнения на пляже «Толстяк», а утром повторное частичное загрязнение пляжей мазутными пятнами. Эти загрязнения оперативно ликвидируются», — написал он в телеграм-канале.
Чиновник добавил, что остаётся проблема с галечными пляжами, где проведены основные работы по очистке, но решается вопрос, как убрать мазут с крупных камней. По словам губернатора, к вывозу собрано порядка 18 тонн грязного грунта. При этом специалисты продолжат следить за состоянием пляжей, чтобы оперативно устранить возможные новые очаги мазута.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Уже 3 января пятно мазута после крушения кораблей добралось до Севастополя. Его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. Тем временем с побережья Кубани собрано почти 78 тысяч тонн грунта с мазутом. Всего, по официальным данным, в акваторию моря попадут 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
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