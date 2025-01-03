Почти 78 тысяч тонн замазученного песка собрано с побережья Кубани

После ЧП с танкерами в Керченском проливе спасатели и волонтёры вывезли с пляжей Кубани почти 78 тонн загрязнённого песка и грунта. Обстановку продолжают контролировать при помощи космического мониторинга и пешими группами, сообщила пресс-служба МЧС России.

Волонтёры и сотрудники МЧС очищают побережье Кубани. Видео © Telegram / МЧС России

«В Керченском проливе обследовано 678,8 километра акватории. Спасены 2 579 птиц. Всего с начала работ сотрудники МЧС и волонтёры вывезли с пляжа 77 928 тонн загрязнённого песка и грунта», — говорится в сообщении ведомства.