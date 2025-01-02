Новые выбросы мазута вновь зафиксированы в Анапе

В ночь на 2 января у кромки воды в Анапе на Кубани были обнаружены новые выбросы мазута после ЧП с танкерами. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Работы по очистке побережья Анапы. Видео © Telegram / opershtab23

«На территории, за которой закреплён Ленинградский округ, вновь зафиксировали повторные выбросы нефтепродуктов у кромки воды — их убирают в первую очередь. Сейчас на берегу дует достаточно сильный ветер», — говорится в сообщении.