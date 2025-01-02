Новые выбросы мазута вновь зафиксированы в Анапе
В ночь на 2 января у кромки воды в Анапе на Кубани были обнаружены новые выбросы мазута после ЧП с танкерами. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Работы по очистке побережья Анапы. Видео © Telegram / opershtab23
«На территории, за которой закреплён Ленинградский округ, вновь зафиксировали повторные выбросы нефтепродуктов у кромки воды — их убирают в первую очередь. Сейчас на берегу дует достаточно сильный ветер», — говорится в сообщении.
В мэрии Анапы отметили, что выбросы мазута, обнаруженные в новогоднюю ночь, уже устранены. С утра в четверг волонтёры, сотрудники МЧС и администрации занимаются уборкой мелких вкраплений нефтепродуктов.
Ранее сообщалось, что с пляжей Кубани вывезли более 71 тысячи тонн песка с мазутом. Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров «Волгонефть». На борту находилось около 9,2 тысячи тонн мазута, в море вылилось примерно 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Под угрозой находится купальный сезон в 2025 году, но экологи призывают не спешить с прогнозами.
Telegram / opershtab23