В новогоднюю ночь после шторма на пляжи Анапы выбросило новые порции мазута
После ночного шторма на пляжи Анапы выбросило новые порции мазута. Фото © Telegram / «Оперативный штаб — Краснодарский край»
С 31 декабря на 1 января после шторма на пляжи Анапы выбросило новые порции мазута: от небольших до достаточно крупных. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края.
Убирать территорию вышло более двух тысяч человек – представители муниципалитета, казаки, сотрудники МЧС и добровольцы. Сейчас на пляжах работает почти 300 единиц техники, в том числе 99 инженерной. Со 2 января от каждого муниципалитета приедет не менее 50 человек, а на самые сложные участки будут перераспределены самосвалы, погрузчики и вахтовки для ускорения проведения работ.
Сложившуюся ситуацию обсудили на координационном совещании Оперативного штаба Краснодарского края. Его провёл первый вице-губернатор, руководитель регионального Оперштаба Игорь Галась.
Совещание оперштаба по ликвидации последствий разлива мазута на Кубани. Фото © Telegram / Оперативный штаб — Краснодарский край
Мониторинговые группы доложили о повторных локальных выбросах на многих участках в Анапе. Однако в Темрюкском районе и мысе Железный рог новых загрязнений не обнаружили. Общая протяжённость территории, где проводятся работы, осталась прежней – 63 км.
Ранее с пляжей Кубани вывезли более 71 тысячи тонн песка с мазутом. В Крыму на очистных работах задействованы 82 человека и 40 единиц техники. Новых очагов загрязнения не выявлено. Всего обследовано, в том числе повторно, 1 309 километров береговой линии. Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров «Волгонефть». На борту находилось около 9,2 тысячи тонн мазута, в море вылилось примерно 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал ситуацию с разливом мазута как критическую.