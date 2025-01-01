В новогоднюю ночь после шторма на пляжи Анапы выбросило новые порции мазута

С 31 декабря на 1 января после шторма на пляжи Анапы выбросило новые порции мазута: от небольших до достаточно крупных. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного штаба Краснодарского края.

Убирать территорию вышло более двух тысяч человек – представители муниципалитета, казаки, сотрудники МЧС и добровольцы. Сейчас на пляжах работает почти 300 единиц техники, в том числе 99 инженерной. Со 2 января от каждого муниципалитета приедет не менее 50 человек, а на самые сложные участки будут перераспределены самосвалы, погрузчики и вахтовки для ускорения проведения работ.