На Центральном пляже Анапы выявлены новые локальные выбросы нефтепродуктов

На Центральном пляже Анапы выявлены локальные выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщили в городской мэрии.

«Прямо сейчас мониторинговая группа предприятия «Курорты Анапы» фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до реки Анапки», — говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии.