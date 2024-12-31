На Центральном пляже Анапы выявлены новые локальные выбросы нефтепродуктов
Новые выбросы мазута в Анапе. Обложка © Telegram / Мэрия Анапы
На Центральном пляже Анапы выявлены локальные выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщили в городской мэрии.
«Прямо сейчас мониторинговая группа предприятия «Курорты Анапы» фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до реки Анапки», — говорится в сообщении в телеграм-канале мэрии.
Уточняется, что пятна концентрируются у берега. Мэрия призвала жителей и гостей города проявлять осторожность и не подходить близко к воде. Утром специалисты приступят к очистке берега от нефтепродуктов, выброшенных за ночь.
Напомним, в Керченском проливе 15 декабря произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые транспортировали около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате в море вылилось около 3,7 тыс. т нефтепродуктов. На данный момент с пляжей Кубани вывезли около 70 тысяч тонн загрязнённого мазутом грунта. Следующий купальный сезон в Анапе находится под вопросом.