Около 70 тысяч тонн загрязнённого мазутом грунта вывезено с пляжей Кубани

С побережья Кубани собрано уже почти 70 тысяч тонн загрязнённого мазутом грунта. Сотрудникам МЧС России и волонтёрам удалось обнаружить новые участки выброса нефтепродуктов на галечный берег возле пляжа «Высокий берег» до 22 причала.

«Собирают и вывозят загрязнённый грунт с 63 километров. Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтёры собрали и вывезли 69 615 тонн загрязнённого песка и грунта», — говорится в сообщении министерства.

Сбор загрязнённого мазутом грунта у берегов Кубани. Видео © МЧС России

Кроме того добровольцы очистили семь километров береговой линии в Темрюкском районе.

В Крыму же продолжают работать 47 мониторинговых групп, состоящих из более чем 76 человек и 38 единиц техники. За последние сутки там не обнаружили новых загрязнений нефтепродуктами.