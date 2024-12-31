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31 декабря, 08:02

Около 70 тысяч тонн загрязнённого мазутом грунта вывезено с пляжей Кубани

С побережья Кубани собрано уже почти 70 тысяч тонн загрязнённого мазутом грунта. Сотрудникам МЧС России и волонтёрам удалось обнаружить новые участки выброса нефтепродуктов на галечный берег возле пляжа «Высокий берег» до 22 причала.

«Собирают и вывозят загрязнённый грунт с 63 километров. Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтёры собрали и вывезли 69 615 тонн загрязнённого песка и грунта»,говорится в сообщении министерства.

Сбор загрязнённого мазутом грунта у берегов Кубани. Видео © МЧС России

Кроме того добровольцы очистили семь километров береговой линии в Темрюкском районе.

В Крыму же продолжают работать 47 мониторинговых групп, состоящих из более чем 76 человек и 38 единиц техники. За последние сутки там не обнаружили новых загрязнений нефтепродуктами.

«С начала работ обследовано, в том числе повторно, 1 012 километров береговой линии, собрано и вывезено более 226 тонн загрязнённого песка и грунта, очищено более 44 километров береговой линии», — говорится в сообщении МЧС России.

На дне Чёрного моря вблизи Анапы обнаружили мазут
На дне Чёрного моря вблизи Анапы обнаружили мазут

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Эти суда транспортировали около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых в море вылилось примерно 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. В Кремле ситуацию с разливом мазута охарактеризовали как критическую.

Обложка ©

Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

Наталья Афонина
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