На дне Чёрного моря вблизи Анапы обнаружили мазут

На дне акватории Чёрного моря неподалёку от Анапы обнаружили небольшой участок мазута. Мониторинговая группа МЧС заявила, что нефтепродукты не представляют угрозы. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Сотрудники МЧС исследуют дно Чёрного моря вблизи Анапы. Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

«30 декабря с 10:00 до 13:00 (по московскому времени) мы провели мониторинг акватории Анапы на участке 40 километров. На дне обнаружили незначительное количество мазута. Обнаружены частичные пятна на дне, загрязнения есть, но они незначительные и не предвещают угрозы», — говорится в сообщении.