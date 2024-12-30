На дне Чёрного моря вблизи Анапы обнаружили мазут
На дне акватории Чёрного моря неподалёку от Анапы обнаружили небольшой участок мазута. Мониторинговая группа МЧС заявила, что нефтепродукты не представляют угрозы. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.
Сотрудники МЧС исследуют дно Чёрного моря вблизи Анапы. Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край
«30 декабря с 10:00 до 13:00 (по московскому времени) мы провели мониторинг акватории Анапы на участке 40 километров. На дне обнаружили незначительное количество мазута. Обнаружены частичные пятна на дне, загрязнения есть, но они незначительные и не предвещают угрозы», — говорится в сообщении.
В сообщении также уточняется, что специалисты проводили обследование акватории на расстоянии сотни метров от берега. Степень загрязнения оценивалась путём заброса в воду груза на верёвке — его протаскивали по дну, а затем исследовали количество мазута на нём.
Напомним, 15 декабря произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Танкеры доставляли около 9,2 тыс. тонны мазута. В море утекло примерно 3,7 тыс. тонны нефтепродуктов. В Кремле ситуацию с разливом мазута назвали критической. С побережья Краснодарского края собрали около 64 тонн загрязнённого мазутом грунта.
Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край