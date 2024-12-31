На Кубани волонтёр изобрёл средство, которое отмывает птиц от мазута всего за полчаса
SHOT: Волонтёр изобрёл средство, отмывающее птиц от мазута за полчаса
Почти 1,7 тысячи птиц спасли от мазута на Кубани. Как выяснил SHOT, один из волонтёров создал средство, которое отмывает пернатых за полчаса вместо двух часов.
Большинство птиц сейчас отвозят на страусиную ферму «Аристей». Работает ещё несколько пунктов помощи животным, в том числе в Витязево — тут круглосуточно трудится команда из 26 ветеринаров.
По словам волонтёра Артёма Подгорного, он разработал средство, которое эффективно убирает следы нефтепродуктов с птиц. Новинку, основанную на подсолнечном масле, уже начали тестировать в одном из пунктов Анапы.
Работать волонтёры продолжают и в преддверии Нового года — очищены 7 км береговой линии в Темрюкском районе, сейчас специалисты собирают и вывозят загрязнённый грунт с 63 км. С побережья Чёрного моря собрано почти 70 тысяч тонн загрязнённого грунта за всё время с момента крушения танкеров. Работы по очистке будут вестись и 1 января.
Как писал Life.ru, 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Они транспортировали около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых в море вылилось более трети. В Кремле ситуацию с разливом мазута назвали критической. Накануне стало известно, что мазут обнаружили даже на дне Чёрного моря.
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