На Кубани волонтёр изобрёл средство, которое отмывает птиц от мазута всего за полчаса

Почти 1,7 тысячи птиц спасли от мазута на Кубани. Как выяснил SHOT, один из волонтёров создал средство, которое отмывает пернатых за полчаса вместо двух часов.

Большинство птиц сейчас отвозят на страусиную ферму «Аристей». Работает ещё несколько пунктов помощи животным, в том числе в Витязево — тут круглосуточно трудится команда из 26 ветеринаров.

По словам волонтёра Артёма Подгорного, он разработал средство, которое эффективно убирает следы нефтепродуктов с птиц. Новинку, основанную на подсолнечном масле, уже начали тестировать в одном из пунктов Анапы.