Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 января, 10:13

С пляжей Кубани вывезли уже более 71 тыс тонн песка с мазутом

МЧС: Собрано более 71 тыс. тонн загрязнённого мазутом грунта на берегах Кубани

Спасатели и волонтёры уже собрали свыше 71 тысячи тонн загрязнённого песка на побережье Кубани, образовавшегося после разлива мазута в море из-за крушения двух танкеров. Такие данные приводит в телеграм-канале МЧС России.

Устранение последствий разлива мазута в Керченском проливе. Видео © Telegram / МЧС РФ

«Сотрудники МЧС России обследовали 56 километров прибрежной территории. Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтёры собрали и вывезли 71 383 тонны загрязнённого песка и грунта. Проведены водолазные работы возле судов «Волганефть 212» и «Волганефть 239». Выхода нефтепродуктов не обнаружено», — говорится в тексте.

Сейчас в Крыму на очистных работах задействованы 82 человека и 40 единиц техники. Новых очагов загрязнения не выявлено. Всего обследовано, в том числе повторно, 1 309 километров береговой линии.

На Кубани волонтёр изобрёл средство, которое отмывает птиц от мазута всего за полчаса
На Кубани волонтёр изобрёл средство, которое отмывает птиц от мазута всего за полчаса

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту находилось около 9,2 тысячи тонн мазута, в море вылилось примерно 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. В Кремле ситуацию с разливом мазута охарактеризовали как критическую. Работы по очистке побережья продолжаются.

Обложка ©

Telegram / МЧС РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar