С пляжей Кубани вывезли уже более 71 тыс тонн песка с мазутом

Спасатели и волонтёры уже собрали свыше 71 тысячи тонн загрязнённого песка на побережье Кубани, образовавшегося после разлива мазута в море из-за крушения двух танкеров. Такие данные приводит в телеграм-канале МЧС России.

Устранение последствий разлива мазута в Керченском проливе. Видео © Telegram / МЧС РФ

«Сотрудники МЧС России обследовали 56 километров прибрежной территории. Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтёры собрали и вывезли 71 383 тонны загрязнённого песка и грунта. Проведены водолазные работы возле судов «Волганефть 212» и «Волганефть 239». Выхода нефтепродуктов не обнаружено», — говорится в тексте.