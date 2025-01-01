С пляжей Кубани вывезли уже более 71 тыс тонн песка с мазутом
МЧС: Собрано более 71 тыс. тонн загрязнённого мазутом грунта на берегах Кубани
Спасатели и волонтёры уже собрали свыше 71 тысячи тонн загрязнённого песка на побережье Кубани, образовавшегося после разлива мазута в море из-за крушения двух танкеров. Такие данные приводит в телеграм-канале МЧС России.
Устранение последствий разлива мазута в Керченском проливе. Видео © Telegram / МЧС РФ
«Сотрудники МЧС России обследовали 56 километров прибрежной территории. Всего с начала работ сотрудники МЧС России и волонтёры собрали и вывезли 71 383 тонны загрязнённого песка и грунта. Проведены водолазные работы возле судов «Волганефть 212» и «Волганефть 239». Выхода нефтепродуктов не обнаружено», — говорится в тексте.
Сейчас в Крыму на очистных работах задействованы 82 человека и 40 единиц техники. Новых очагов загрязнения не выявлено. Всего обследовано, в том числе повторно, 1 309 километров береговой линии.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту находилось около 9,2 тысячи тонн мазута, в море вылилось примерно 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. В Кремле ситуацию с разливом мазута охарактеризовали как критическую. Работы по очистке побережья продолжаются.
Telegram / МЧС РФ