Назван объём нефтепродуктов, попавших в Чёрное море при крушении танкеров

Специалисты Морспасслужбы пришли к выводу, что в акваторию Чёрного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Эти данные были получены в результате исследований затонувших частей танкеров, как сообщает пресс-служба Минтранса России.

«Это суммарно четыре танка с мазутом. Детальное обследование показало, что на обоих танкерах они были разрушены по линии разлома судна. В остальном корпуса танкеров не имеют видимых повреждений, утечки мазута не зафиксированы», — говорится в сообщении.

Специалисты Морспасслужбы подчёркивают, что ЧС в акватории Керченского пролива является первой в мире аварией с использованием «тяжёлого» топочного мазута марки М100. Этот тип мазута застывает при температуре +25℃, его плотность почти равна плотности воды, и он тяжелее большинства нефтепродуктов. В отличие от них, мазут не всплывает на поверхность, а остаётся в толще воды или уходит на дно. Поскольку в мире отсутствуют проверенные технологии для удаления такого типа мазута из воды, основной метод борьбы с последствиями аварии заключается в сборе загрязнений с береговой линии, когда мазут выбрасывается в прибрежную зону.