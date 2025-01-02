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2 января, 15:20

Назван объём нефтепродуктов, попавших в Чёрное море при крушении танкеров

Минтранс: 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов попало в Чёрное море из-за ЧП с танкерами

Специалисты Морспасслужбы пришли к выводу, что в акваторию Чёрного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Эти данные были получены в результате исследований затонувших частей танкеров, как сообщает пресс-служба Минтранса России.

«Это суммарно четыре танка с мазутом. Детальное обследование показало, что на обоих танкерах они были разрушены по линии разлома судна. В остальном корпуса танкеров не имеют видимых повреждений, утечки мазута не зафиксированы», — говорится в сообщении.

Специалисты Морспасслужбы подчёркивают, что ЧС в акватории Керченского пролива является первой в мире аварией с использованием «тяжёлого» топочного мазута марки М100. Этот тип мазута застывает при температуре +25℃, его плотность почти равна плотности воды, и он тяжелее большинства нефтепродуктов. В отличие от них, мазут не всплывает на поверхность, а остаётся в толще воды или уходит на дно. Поскольку в мире отсутствуют проверенные технологии для удаления такого типа мазута из воды, основной метод борьбы с последствиями аварии заключается в сборе загрязнений с береговой линии, когда мазут выбрасывается в прибрежную зону.

Ранее сообщалось, что в Анапе и в Крыму произошли повторные выбросы мазута. По данным оперштаба Краснодарского края, к сегодняшнему утру с пляжей Анапы и Темрюкского района забрали почти 73 тысячи тонн испачканного мазутом песком, но его утилизация сейчас приостановлена.

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Напомним, крушение двух танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. На суднах находилось около 9,2 тысяч тонн нефти и мазута. Волонтёры и власти делают всё возможное, чтобы устранить последствия экологической катастрофы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / A_Lesik

Наталья Демьянова
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