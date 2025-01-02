Два новых участка загрязнения нефтепродуктами обнаружены в Крыму
МЧС: Два загрязнённых нефтью участка обнаружены в Крыму, ведутся работы
Два участка, загрязнённых нефтепродуктами, обнаружены у берегов Чёрного моря после крушения танкеров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Крым.
Сотрудники МЧС занимаются расчисткой двух участков побережья Чёрного моря в Крыму. Видео © Telegram / ГУ МЧС по Республике Крым
«В ходе мониторинга в ГО Керчь в районе городского пляжа (Аршинцевская коса) выявлено незначительное загрязнение песчаной местности протяжённостью 1,8 км. В Ленинском районе у озера Тобечик общая протяжённость загрязнения составляет 2,1 км», — говорится в сообщении.
В ликвидации загрязнений задействовано не менее 150 человек и 48 единиц техники, уточнили в МЧС.
Ранее сообщалось, что с пляжей Кубани вывезли более 71 тысячи тонн песка с мазутом. Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров «Волгонефть». На борту находилось около 9,2 тысячи тонн мазута, в море вылилось примерно 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Под угрозой находится купальный сезон в 2025 году, но экологи призывают не спешить с прогнозами.
Telegram / ГУ МЧС по Республике Крым