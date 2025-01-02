Два новых участка загрязнения нефтепродуктами обнаружены в Крыму

Два участка, загрязнённых нефтепродуктами, обнаружены у берегов Чёрного моря после крушения танкеров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Крым.

Сотрудники МЧС занимаются расчисткой двух участков побережья Чёрного моря в Крыму. Видео © Telegram / ГУ МЧС по Республике Крым

«В ходе мониторинга в ГО Керчь в районе городского пляжа (Аршинцевская коса) выявлено незначительное загрязнение песчаной местности протяжённостью 1,8 км. В Ленинском районе у озера Тобечик общая протяжённость загрязнения составляет 2,1 км», — говорится в сообщении.