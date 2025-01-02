Более двух тысяч пострадавших от мазута птиц спасли на Кубани
Спасённые птицы. Обложка © Telegram / «Оперативный штаб — Краснодарский край»
В Анапе и Темрюкском районе спасли более 2,1 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Почти 1,5 тысячи пернатых передали в центры реабилитации. Некоторых из них уже начинают возвращать в природу, сообщается в телеграм-канале оперштаба Кубани.
Всего в Анапе и Темрюкском районе работает пять пунктов, где помогают птицам. Сейчас решается вопрос об открытии ещё одного помещения в посёлке Витязево.
Напомним, крушение двух танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. На суднах находилось около 9,2 тысяч тонн нефти и мазута, около 3,7 тонн из них оказалось в море. Волонтёры и власти делают всё возможное, чтобы устранить последствия экологической катастрофы. Ситуацию усугубил повторный выброс мазута. К утру 2 января с пляжей Кубани удалось вывезти почти 73 тысячи тонн замазученного песка. Чтобы привлечь летом туристов, отельерам, вероятно, придётся существенно снизить цены. Убрать все загрязнения к купальному сезону специалистам, скорее всего, не удастся.