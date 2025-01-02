Более двух тысяч пострадавших от мазута птиц спасли на Кубани

В Анапе и Темрюкском районе спасли более 2,1 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Почти 1,5 тысячи пернатых передали в центры реабилитации. Некоторых из них уже начинают возвращать в природу, сообщается в телеграм-канале оперштаба Кубани.