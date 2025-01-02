В оперштабе Кубани рассказали о ходе вывоза замазученного песка с пляжей Анапы

К утру 2 января с пляжей Анапы и Темрюкского района вывезли почти 73 тысячи тонн песка, загрязнённого мазутом. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Более половины этого объёма приняла площадка временного накопления в х. Воскресенском Анапы — 38 тысяч тонн. Всего с начала работы самосвалы разгрузились на ней 2094 раза», — сказано в публикации.

В штабе уточнили, что площадка оборудована в соответствии со всеми требования Роспотребнадзора, её площадь составляет более 2,7 гектара, а принять она может по меньшей мере 200 тысяч тонн загрязнённого нефтепродуктами грунта. В то же время вывоз на предприятия утилизации временно остановили. В общей сложности замазученный песок на утилизацию набирают четыре специализированные компании региона.