Более двух тысяч человек очищали пляжи Кубани от мазута 1 января

В Краснодарском крае продолжаются работы по уборке мазута с береговой линии после повторных выбросов нефтепродукта на берег. Сегодня, несмотря на Новый год, волонтёры и сотрудники МЧС очищали Тимашёвский, Кущёвский, Щербиновский районы и Ленинградский муниципальные округа, сообщили в региональном оперштабе.

«1 января на пляжах работает сокращённая группировка – в ликвидации последствий ЧС задействованы более двух тысяч человек. Они убирают повторные выбросы нефтепродуктов. Собранные мешки сразу оттаскивают подальше от берега, формируют точки сбора для быстрого вывоза техникой», — сообщили в оперштабе.