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Регион
1 января, 17:34

Более двух тысяч человек очищали пляжи Кубани от мазута 1 января

В Краснодарском крае продолжается очистка пляжей от мазута. Фото: © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

В Краснодарском крае продолжается очистка пляжей от мазута. Фото: © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

В Краснодарском крае продолжаются работы по уборке мазута с береговой линии после повторных выбросов нефтепродукта на берег. Сегодня, несмотря на Новый год, волонтёры и сотрудники МЧС очищали Тимашёвский, Кущёвский, Щербиновский районы и Ленинградский муниципальные округа, сообщили в региональном оперштабе.

«1 января на пляжах работает сокращённая группировка – в ликвидации последствий ЧС задействованы более двух тысяч человек. Они убирают повторные выбросы нефтепродуктов. Собранные мешки сразу оттаскивают подальше от берега, формируют точки сбора для быстрого вывоза техникой», — сообщили в оперштабе.

Со 2 января группировка, задействованная в уборке пляжей Кубани, будет увеличена в несколько раз.

На Кубани волонтёр изобрёл средство, которое отмывает птиц от мазута всего за полчаса
На Кубани волонтёр изобрёл средство, которое отмывает птиц от мазута всего за полчаса

Ранее сообщалось, что с пляжей Кубани вывезли более 71 тысячи тонн песка с мазутом. Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров «Волгонефть». На борту находилось около 9,2 тысячи тонн мазута, в море вылилось примерно 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Под угрозой находится купальный сезон в 2025 году, однако экологи призывают не спешить с прогнозами.

Ольга Сливченко
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