Более двух тысяч человек очищали пляжи Кубани от мазута 1 января
В Краснодарском крае продолжается очистка пляжей от мазута. Фото: © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край
В Краснодарском крае продолжаются работы по уборке мазута с береговой линии после повторных выбросов нефтепродукта на берег. Сегодня, несмотря на Новый год, волонтёры и сотрудники МЧС очищали Тимашёвский, Кущёвский, Щербиновский районы и Ленинградский муниципальные округа, сообщили в региональном оперштабе.
«1 января на пляжах работает сокращённая группировка – в ликвидации последствий ЧС задействованы более двух тысяч человек. Они убирают повторные выбросы нефтепродуктов. Собранные мешки сразу оттаскивают подальше от берега, формируют точки сбора для быстрого вывоза техникой», — сообщили в оперштабе.
Со 2 января группировка, задействованная в уборке пляжей Кубани, будет увеличена в несколько раз.
Ранее сообщалось, что с пляжей Кубани вывезли более 71 тысячи тонн песка с мазутом. Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров «Волгонефть». На борту находилось около 9,2 тысячи тонн мазута, в море вылилось примерно 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Под угрозой находится купальный сезон в 2025 году, однако экологи призывают не спешить с прогнозами.