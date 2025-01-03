Пятно мазута после крушения танкеров добралось до Севастополя

Пятно мазута обнаружили неподалёку от Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Пятно мазута в Чёрном море неподалёку от Севастополя. Видео © Telegram / РаZVожаев

«До Севастополя сегодня дошло небольшое мазутное пятно 1,5×1,5 метра, его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту», — говорится в сообщении.