Два новых участка загрязнения мазутом успешно очищены в Крыму
МЧС РФ: Очистка двух загрязнённых мазутом участка в Крыму завершена
Работы по очистке двух участков побережья в Крыму от нефтепродуктов завершены. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Республике.
В Керчи завершена очистка двух участков побережья от нефтепродуктов. Видео © Telegram / ГУ МЧС по Республике Крым
«Сотрудники МЧС России и волонтёры очистили более 4 км берега, а также собрали и вывезли более 2 тонн загрязнённого песка и грунта», — говорится в сообщении.
Всего за сутки было обследовано более 214 километров побережья. Работы по очистке, а также спасению пострадавших животных продолжаются.
Напомним, об обнаружении двух новых участков с загрязнением мазутом в Керчи стало известно сегодня. Ранее сообщалось, что с пляжей Кубани вывезли более 71 тысячи тонн песка с мазутом. Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров «Волгонефть». На борту находилось около 9,2 тысячи тонн мазута, в море вылилось примерно 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Под угрозой находится купальный сезон в 2025 году, но экологи призывают не спешить с прогнозами.
Telegram / ГУ МЧС по Республике Крым