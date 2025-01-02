Два новых участка загрязнения мазутом успешно очищены в Крыму

Работы по очистке двух участков побережья в Крыму от нефтепродуктов завершены. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Республике.

В Керчи завершена очистка двух участков побережья от нефтепродуктов. Видео © Telegram / ГУ МЧС по Республике Крым

«Сотрудники МЧС России и волонтёры очистили более 4 км берега, а также собрали и вывезли более 2 тонн загрязнённого песка и грунта», — говорится в сообщении.