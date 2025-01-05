Уже 32 мёртвых дельфина найдено после крушения танкеров в Чёрном море

С начала разлива мазута в Чёрном море погибли 32 дельфина. Об этом рассказали в научно-экологическом Центре спасения дельфинов «Дельфа».

Волонтёры мониторят состояние дельфинов на Кубани. Видео © Telegram / Delfacenter

«С момента ЧС мы зафиксировали 61 погибшее китообразное, из них — 32 особи, погибшие после 15 декабря, гибель которых вероятнее всего связана с разливом мазута. Остальные погибли до ЧС — совсем старые тела», — говорится в сообщении волонтёров.

Там отметили, что для этого периода число погибших является аномально высоким. Анализ состояния тел свидетельствует о том, что большинство этих особей погибли в первые десять дней после происшествия.