Режим ЧС объявлен в Черноморском районе Крыма из-за пятен мазута

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера объявлен в Черноморском районе Крыма в связи с обнаружением пятен мазута на побережье в сёлах Окуневка, Знаменское, Громово. Об этом заявил глава администрации района Александр Дудинов в своём телеграм-канале.