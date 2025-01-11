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11 января, 07:30

Режим ЧС объявлен в Черноморском районе Крыма из-за пятен мазута

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера объявлен в Черноморском районе Крыма в связи с обнаружением пятен мазута на побережье в сёлах Окуневка, Знаменское, Громово. Об этом заявил глава администрации района Александр Дудинов в своём телеграм-канале.

«В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Ситуация неприятная, но контролируемая. С коллегами, членами комиссии по ЧС обсудили план действий», — сообщил Дудинов.

Режимы ЧС муниципального характера из-за выброса нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе 28 декабря ввели в Керчи и Ленинском районе Крыма, с 5 января – в Севастополе, с 9 января — в Евпатории и Саксом районе.

Риск ухудшения ситуации с загрязнением мазутом прогнозируется в Крыму
Риск ухудшения ситуации с загрязнением мазутом прогнозируется в Крыму
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Life.ru

Андрей Бражников
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