Риск ухудшения ситуации с загрязнением мазутом прогнозируется в Крыму

Экологическая ситуация в Крыму может ухудшиться до уровня Краснодарского края после разлива мазута с танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«С 21 декабря до 8 января вывезено 265 тонн загрязнённого грунта, очищено 84 км побережья. Однако, согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае», — пишет чиновник.

Аксёнов отметил, что все экстренные службы должны усилить свою работу и увеличить штат сотрудников. Нужно сдерживать выброс мазута на берег.