В ещё одном российском регионе объявили режим ЧС из-за разлива мазута

В Севастополе из-за пятен мазута, возникших в результате крушения танкеров в Керченском проливе, объявлен режим ЧС регионального значения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он лично возглавил оперативный штаб, который в том числе контролирует процесс очистки береговой линии от загрязнений нефтепродуктами.

Глава Севастополя Михаил Развожаев контролирует уборку мазута. Видео © Telegram / РаZVожаев

«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем», — подчеркнул Развожаев в телеграм-канале.

По его словам, пятна мазута были обнаружены на берегу пляжей «Звёздный берег», «Голубая бухта» и «Нахимовец». Скопления нефтепродуктов фиксируются также в воде. Часть загрязнений уже убрана. Глава Севастополя поблагодарил местных жителей, которые пришли на помощь спасательным службам.