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Регион
4 января, 13:31

В ещё одном российском регионе объявили режим ЧС из-за разлива мазута

Развожаев: В Севастополе из-за разлива мазута объявлен режим ЧС

В Севастополе из-за пятен мазута, возникших в результате крушения танкеров в Керченском проливе, объявлен режим ЧС регионального значения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он лично возглавил оперативный штаб, который в том числе контролирует процесс очистки береговой линии от загрязнений нефтепродуктами.

Глава Севастополя Михаил Развожаев контролирует уборку мазута. Видео © Telegram / РаZVожаев

«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем», — подчеркнул Развожаев в телеграм-канале.

По его словам, пятна мазута были обнаружены на берегу пляжей «Звёздный берег», «Голубая бухта» и «Нахимовец». Скопления нефтепродуктов фиксируются также в воде. Часть загрязнений уже убрана. Глава Севастополя поблагодарил местных жителей, которые пришли на помощь спасательным службам.

«Утром сотрудники Севприроднадзора убрали пляж «Серебряный». Я лично был на месте, оценил уровень загрязнения. На месте провели оперативную планёрку и наметили порядок наших дальнейших действий», — уточнил губернатор.

Пятно мазута после крушения танкеров добралось до Севастополя
Пятно мазута после крушения танкеров добралось до Севастополя

Ранее Михаил Развожаев сообщил, что параллельно с уборкой мазута в Севастополе ведутся работы по спасению птиц. Напомним, на Кубани и в Крыму возникло загрязнение нефтепродуктами в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. В Краснодарском крае также объявлен режим ЧС.

Обложка ©

Telegram / РаZVожаев

Борис Эльфанд
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