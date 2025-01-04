Два новых участка загрязнения нефтепродуктами выявили в Крыму
В Крыму обнаружили новые участки, загрязнённые мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе. По данным МЧС России, работы ведутся на береговой линии протяжённостью более двух километров в селе Яковенково, возле Кыз-Аульского маяка. Также нефтепродукты добрались до природного заповедника «Опукский». Речь идёт об участке протяжённостью свыше четырёх километров.
«В Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе 2 вновь выявленных участка выброса мазута», — говорится в сообщении МЧС.
При этом совокупно на Кубани и в Крыму собрано уже более 86 тысяч тонн загрязнённого грунта. А в Керченском проливе в результате обследования более 715 квадратных километров акватории удалось собрать 25 тонн нефтеводяной смеси.
Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на входе в Балаклавскую бухту убрано небольшое пятно мазута. Также, по его словам, завтра начнётся уборка единичных случаев загрязнения на пляже Серебряный в Балаклаве. Параллельно ведутся работы по спасению птиц.
«Напомню, что по моему поручению на Могилёвской, 16 в нашем государственном ветеринарном центре развернут пункт приёма птиц. В пункт очистки за сегодня доставлено всего 3 птицы», — подчеркнул Развожаев в телеграм-канале.
Напомним, крушение двух танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Волонтёры и власти делают всё возможное, чтобы устранить последствия экологической катастрофы, в Краснодарском крае объявлен режим ЧС. Особое внимание при уборке нефтепродуктов уделяется спасению животных. Так, на Кубани волонтёр изобрёл средство, которое отмывает птиц от мазута всего за полчаса.
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