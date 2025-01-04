Два новых участка загрязнения нефтепродуктами выявили в Крыму

В Крыму обнаружили новые участки, загрязнённые мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе. По данным МЧС России, работы ведутся на береговой линии протяжённостью более двух километров в селе Яковенково, возле Кыз-Аульского маяка. Также нефтепродукты добрались до природного заповедника «Опукский». Речь идёт об участке протяжённостью свыше четырёх километров.

«В Крыму очищается 15 километров береговой линии, в том числе 2 вновь выявленных участка выброса мазута», — говорится в сообщении МЧС.

При этом совокупно на Кубани и в Крыму собрано уже более 86 тысяч тонн загрязнённого грунта. А в Керченском проливе в результате обследования более 715 квадратных километров акватории удалось собрать 25 тонн нефтеводяной смеси.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на входе в Балаклавскую бухту убрано небольшое пятно мазута. Также, по его словам, завтра начнётся уборка единичных случаев загрязнения на пляже Серебряный в Балаклаве. Параллельно ведутся работы по спасению птиц.