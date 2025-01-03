На побережье Кубани собрали 86 тысяч тонн замазученного грунта

На Кубани с побережья после разлива мазута собрали 86 тысяч тонн загрязнённого грунта. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Экскаваторы на Кубани. Фото © Telegram / Вениамин Кондратьев

«Команды муниципалитетов края, волонтёры, сотрудники МЧС и спасательных служб в общей сложности собрали уже 86 тысяч тонн замазученного грунта», — написал глава региона в телеграм-канале.