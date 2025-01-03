Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 января, 18:19

На побережье Кубани собрали 86 тысяч тонн замазученного грунта

Добровольцы на Кубани. Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев

Добровольцы на Кубани. Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев

На Кубани с побережья после разлива мазута собрали 86 тысяч тонн загрязнённого грунта. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Экскаваторы на Кубани. Фото © Telegram / Вениамин Кондратьев

Экскаваторы на Кубани. Фото © Telegram / Вениамин Кондратьев

«Команды муниципалитетов края, волонтёры, сотрудники МЧС и спасательных служб в общей сложности собрали уже 86 тысяч тонн замазученного грунта», — написал глава региона в телеграм-канале.

Кондратьев подчеркнул, что за последние сутки было собрано восемь тысяч тонн загрязнённого грунта. На площадку временного хранения в хуторе Воскресенском специалисты вывезли в общей сложности свыше 51 тысячи тонн земли.

Более двух тысяч пострадавших от мазута птиц спасли на Кубани
Более двух тысяч пострадавших от мазута птиц спасли на Кубани

Напомним, крушение двух танкеров в Керченском проливе произошло 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км. Волонтёры и власти делают всё возможное, чтобы устранить последствия экологической катастрофы, в Краснодарском крае объявлен режим ЧССитуацию усугубляют новые выбросы мазута. Чтобы привлечь летом туристов, отельерам, вероятно, придётся существенно снизить цены. Убрать все загрязнения к купальному сезону специалистам, скорее всего, не удастся. Сегодня стало известно, что пятно мазута добралось до Севастополя.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Вениамин Кондратьев
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar