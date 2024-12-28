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Регион
28 декабря, 10:23

В Крыму введён режим ЧС регионального характера

В Крыму введён режим ЧС регионального характера из-за разлива нефтепродуктов

В Крыму введён режим ЧС регионального характера. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Крыму введён режим ЧС регионального характера. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Крыму введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для устранения последствий разлива нефтепродуктов, вызванного инцидентом с танкерами в Керченском проливе. Указ, подписанный главой республики Сергеем Аксёновым, размещён на официальном сайте правительства Республики.

«Принято решение отнести сложившуюся ситуацию, связанную с загрязнением нефтепродуктами водоохранной зоны Черного моря в границах муниципальных образований городской округ Керчь и Ленинский район, к техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера», — написал Аксёнов в телеграм-канале.

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Напомним, в середине декабря произошла серьёзная морская катастрофа — в водах Керченского пролива потонули два судна, перевозившие нефтепродукты: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Экологическое бедствие привело к попаданию в морскую среду около 9 тыс. тонн мазута. В части, загрязнение береговой линии также наблюдается на Кубани и в Крыму.

Оксана Попова
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