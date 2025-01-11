Мазутное пятно добралось до побережья Ялты

Нефтепродукты из затонувших танкеров добрались до берегов Ялты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В Крыму устраняют последствия разлива мазута. Видео © Telegram / МЧС России

«Сегодня были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципальных образованиях общей протяжённостью 16,28 км. Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в ГО Керчь, ГО Евпатория, ГО Ялта, в Сакском районе, Черноморском и в Ленинском районе, а также на о. Тузла», — рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что для слежения за ситуацией привлечены 19 судов и авиация. Количество мониторинговых групп было увеличено в два раза, до 178.