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11 января, 14:29

Мазутное пятно добралось до побережья Ялты

Нефтепродукты из затонувших танкеров добрались до берегов Ялты. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В Крыму устраняют последствия разлива мазута. Видео © Telegram / МЧС России

«Сегодня были выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в шести муниципальных образованиях общей протяжённостью 16,28 км. Загрязнения обнаружены в акватории моря и на побережье в ГО Керчь, ГО Евпатория, ГО Ялта, в Сакском районе, Черноморском и в Ленинском районе, а также на о. Тузла», — рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что для слежения за ситуацией привлечены 19 судов и авиация. Количество мониторинговых групп было увеличено в два раза, до 178.

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Ранее Life.ru сообщал, что режим ЧС муниципального характера объявили в Черноморском районе Крыма в связи с обнаружением пятен мазута на побережье в сёлах Окуневка, Знаменское, Громово. Позже стало известно, что экологическая ситуация на полуострове может ухудшиться до уровня Краснодарского края.

Обложка ©

Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

Александра Мышляева
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