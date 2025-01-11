Туристам дали честный ответ, смогут ли они отдохнуть этим летом в Анапе

Убрать мазут до начала пляжного сезона в Анапе и воссоздать первоначальный облик побережья является задачей из области невозможного. Таким мнением поделилась эколог, замдиректора Института экологии РУДН Ирина Головачёва.

При этом она призвала не опускать руки и заявила о важности ежедневного сбора загрязняющих воду и песок нефтепродуктов, чтобы как можно скорее устранить эту экологическую катастрофу.

«Источник мазута должен быть опустошён (ликвидирован): либо весь мазут вытечет из ёмкостей на берег, либо его откачают из ёмкостей затопленных судов, но это сложный технический процесс и зависит от доступности технологии на месте и погодных условий», — отметила эколог в беседе с 360.ru.