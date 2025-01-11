Туристам дали честный ответ, смогут ли они отдохнуть этим летом в Анапе
Эколог Головачёва: Убрать мазут до начала пляжного сезона в Анапе невозможно
Убрать мазут до начала пляжного сезона в Анапе и воссоздать первоначальный облик побережья является задачей из области невозможного. Таким мнением поделилась эколог, замдиректора Института экологии РУДН Ирина Головачёва.
При этом она призвала не опускать руки и заявила о важности ежедневного сбора загрязняющих воду и песок нефтепродуктов, чтобы как можно скорее устранить эту экологическую катастрофу.
«Источник мазута должен быть опустошён (ликвидирован): либо весь мазут вытечет из ёмкостей на берег, либо его откачают из ёмкостей затопленных судов, но это сложный технический процесс и зависит от доступности технологии на месте и погодных условий», — отметила эколог в беседе с 360.ru.
Чтобы ускорить процесс, эксперт посоветовала сформировать модели по распространению мазута на основе физических данных, а именно температурного режима, движения водных масс и других факторов. Эти данные необходимо постоянно актуализировать и сверять с реальными условиями.
Ранее в СМИ появились сообщения, что ситуацию на побережьях Краснодарского края усугубила мелкая мазутная крошка. Летом при больших температурах она будет плавиться и создавать новую угрозу для экологии и туристов. Поэтому теперь перед спасателями и волонтёрами стоит новый вызов — своевременно убирать с береговой линии не только мазут, но и крошку от него. От разлива нефтепродуктов, который произошёл в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе, страдают в том числе и животные. Только за неделю число погибших дельфинов увеличилось с 30 до 60 особей. Также на Кубани пытаются помочь вымазанным в мазуте птицам, в ближайшее время планируется открыть ещё два центра по их спасению. Ситуацию в Краснодарском крае держит на контроле сам президент Владимир Путин, который потребовал от профильных органов ускорить работу по ликвидации разлива мазута в Чёрном море. На данный момент режим ЧС объявлен не только в Анапе, но и в Крыму.
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