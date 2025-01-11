Число погибших из-за разлива мазута дельфинов возросло до 60 за неделю

За неделю число погибших дельфинов после аварии танкеров и разлива мазута в Керченском проливе удвоилось с 30 до 60 особей. Об этом заявила Татьяна Белей, директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа».

«Обнаружено около 60 погибших дельфинов. Большинство из них были найдены в Тамани, Анапе и Новороссийске. В Сочи редко, но обнаружили свежее тело белобочки вчера, случаи начали появляться и в Туапсинском районе», — сказала Белей в интервью «Интерфаксу».