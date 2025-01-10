В мазуте утонули ещё 14,4 км прибрежной зоны Крыма

В результате мониторинга прибрежной зоны наличие мазута обнаружили в четырёх муниципальных образованиях Крыма, общая длина которых составляет 14,4 км. В этот список входят: город Керчь, город Евпатория, Сакский район, Ленинский район и остров Тузла, сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве добавили, что для наблюдения за прибрежной зоной и акваторией Чёрного моря задействовано 10 морских судов и 2 воздушных судна. В общей сложности на месте работают более 500 человек и используется свыше 100 единиц техники.

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе затонули два танкера. Содержимое цистерн вынесло на берег. Загрязнение растянулось более чем на 60 км. В январе мазут дошёл до Севастополя. Его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. По словам экологов, промысловая деятельность в акватории будет небезопасна до следующего периода. Кроме того, есть вероятность, что курортный период в регионе сорвётся.