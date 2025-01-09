Путин потребовал ускорить ликвидацию разлива мазута в Чёрном море и подъём танкеров
Путин счёл недостаточной работу по ликвидации разлива мазута в Чёрном море
Президент России Владимир Путин раскритиковал профильные органы власти, которые работают над устранением проблем после крушения танкеров в Чёрном море и разлива мазута. На это лидер страны указал во время своего совещания с кабинетом министров.
Президент РФ Владимир Путин прокоментировал ситуацию с загрязнением на Кубани. Видео © Life.ru
«Всё, что делается по минимизации ущерба пока явно недостаточно. Сначала сказали, что всё будет делаться на региональном уровне, потом пришли к выводу, что на федеральном, потом пришли к выводу, что надо объявить федеральную ЧС», — сказал Путин.
Глава государства призвал организовать соответствующую комиссию, которая будет работать прямо на месте катастрофы. При этом штаб должен трудиться не на местном уровне, а быть под руководством ответственных министерств.
Кроме того, глава государства поручил проработать вопрос поднятия затопленных танкеров. Он попросил выполнить все основные работы к моменту повышения температуры в море. Путин отметил, что это большая работа, которая связана с подготовкой соответствующих специалистов и техники.
Напомним, что сегодня Владимир Путин проводит первое рабочее совещание с правительством в начале 2025 года. Глава государства отметил, что даже во время праздничных дней оставался на связи с коллегами, подчеркивая, что «работа не прекращалась». Основной темой встречи станет инициатива по запуску новых национальных проектов.
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