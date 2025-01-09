Путин потребовал ускорить ликвидацию разлива мазута в Чёрном море и подъём танкеров

Президент России Владимир Путин раскритиковал профильные органы власти, которые работают над устранением проблем после крушения танкеров в Чёрном море и разлива мазута. На это лидер страны указал во время своего совещания с кабинетом министров.

Президент РФ Владимир Путин прокоментировал ситуацию с загрязнением на Кубани. Видео © Life.ru

«Всё, что делается по минимизации ущерба пока явно недостаточно. Сначала сказали, что всё будет делаться на региональном уровне, потом пришли к выводу, что на федеральном, потом пришли к выводу, что надо объявить федеральную ЧС», — сказал Путин.

Глава государства призвал организовать соответствующую комиссию, которая будет работать прямо на месте катастрофы. При этом штаб должен трудиться не на местном уровне, а быть под руководством ответственных министерств.

Кроме того, глава государства поручил проработать вопрос поднятия затопленных танкеров. Он попросил выполнить все основные работы к моменту повышения температуры в море. Путин отметил, что это большая работа, которая связана с подготовкой соответствующих специалистов и техники.