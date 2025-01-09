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9 января, 13:21

Путин поторопил кабмин с новыми мерами поддержки ипотеки

Президент России Владимир Путин попросил в ускоренном порядке предоставить ему предложения по новым мерам в ипотечной сфере, которые смогут поддержать как граждан страны, так и застройщиков на фоне высокой ключевой ставки. Об этом речь зашла на совещании с правительством РФ.

«Мы как бы терпим пока. Но готовим ряд предложений, как можно всё-таки поддержать и граждан в этой ситуации, особенно по семейной ипотеке, по малым городам, где нет сегодня строительства», — отметил Путин, говоря о ситуации в строительной отрасли.

Во время разговора с лидером Росиии профильный вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в последнее время выдача ипотеки значительно сократилась. Он обещал, что в отдельном порядке доложит Путину по этому вопросу.

«Просил бы это сделать как можно быстрее», — отреагировал президент.

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Ранее Life.ru рассказал, что президент России начал первое рабочее совещание с правительством в новом 2025 году. Лидер страны заявил, что даже на праздниках он с коллегами продолжал поддерживать связь, «работа не останавливалась». Главной темой сегодняшней беседы станет запуск новых национальных проектов.

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Life.ru

Наталья Афонина
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