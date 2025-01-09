Путин поторопил кабмин с новыми мерами поддержки ипотеки
Президент России Владимир Путин попросил в ускоренном порядке предоставить ему предложения по новым мерам в ипотечной сфере, которые смогут поддержать как граждан страны, так и застройщиков на фоне высокой ключевой ставки. Об этом речь зашла на совещании с правительством РФ.
«Мы как бы терпим пока. Но готовим ряд предложений, как можно всё-таки поддержать и граждан в этой ситуации, особенно по семейной ипотеке, по малым городам, где нет сегодня строительства», — отметил Путин, говоря о ситуации в строительной отрасли.
Во время разговора с лидером Росиии профильный вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в последнее время выдача ипотеки значительно сократилась. Он обещал, что в отдельном порядке доложит Путину по этому вопросу.
«Просил бы это сделать как можно быстрее», — отреагировал президент.
Ранее Life.ru рассказал, что президент России начал первое рабочее совещание с правительством в новом 2025 году. Лидер страны заявил, что даже на праздниках он с коллегами продолжал поддерживать связь, «работа не останавливалась». Главной темой сегодняшней беседы станет запуск новых национальных проектов.
Life.ru