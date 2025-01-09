Путин начал первое в 2025 году совещание с правительством
Президент России Владимир Путин 9 января начал первое в 2025 году рабочее совещание с правительством. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Главная тема заседания — запуск новых национальных проектов.
Путин начал первое в 2025 году совещание с правительством. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«Сегодня у нас первое совещание после продолжительных праздничных дней. <…> Как и договаривались, мы со многими коллегами были в контакте и в праздники, работа не останавливалась», — отметил Путин в начале совещания.
Докладчиками выступят вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Прежде чем перейти к основной теме, Путин предложил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину рассказать о работе системы жилищно-коммунального хозяйства в период новогодних праздников.
Напомним, Путин поручил обеспечить реализацию пяти новых нацпроектов с 1 января. Также глава государства распорядился обеспечить переход к модели сбалансированного роста с сохранением низкого уровня безработицы и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне.
Life.ru