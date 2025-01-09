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9 января, 12:11

Путин начал первое в 2025 году совещание с правительством

Президент России Владимир Путин 9 января начал первое в 2025 году рабочее совещание с правительством. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Главная тема заседания — запуск новых национальных проектов.

Путин начал первое в 2025 году совещание с правительством. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Сегодня у нас первое совещание после продолжительных праздничных дней. <…> Как и договаривались, мы со многими коллегами были в контакте и в праздники, работа не останавливалась», — отметил Путин в начале совещания.

Докладчиками выступят вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Прежде чем перейти к основной теме, Путин предложил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину рассказать о работе системы жилищно-коммунального хозяйства в период новогодних праздников.

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Напомним, Путин поручил обеспечить реализацию пяти новых нацпроектов с 1 января. Также глава государства распорядился обеспечить переход к модели сбалансированного роста с сохранением низкого уровня безработицы и поддержанием инфляции на стабильно низком уровне.

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Life.ru

Александр Юнашев
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