Президент России Владимир Путин 9 января начал первое в 2025 году рабочее совещание с правительством. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Главная тема заседания — запуск новых национальных проектов.

Путин начал первое в 2025 году совещание с правительством. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Сегодня у нас первое совещание после продолжительных праздничных дней. <…> Как и договаривались, мы со многими коллегами были в контакте и в праздники, работа не останавливалась», — отметил Путин в начале совещания.

Докладчиками выступят вице-премьер Александр Новак и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Прежде чем перейти к основной теме, Путин предложил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину рассказать о работе системы жилищно-коммунального хозяйства в период новогодних праздников.