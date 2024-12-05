Мишустин анонсировал запуск 20-го нацпроекта «Биоэкономика» весной

К концу марта правительство России планирует запустить уже 20-й национальный проект, который будет посвящён биоэкономике. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее Мишустин поделился, что на нацпроекты до 2030 года выделят 40 триллионов рублей. Паспорта 19 новых национальных проектов уже готовы, заработать они должны уже со следующего года. Премьер отметил, что национальные проекты направлены на реализацию утверждённых президентом РФ национальных целей и программы социально-экономического развития России до 2030 года. Также они призваны укрепить устойчивость экономики и повысить качество жизни в каждом регионе.